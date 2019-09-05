Европа отказывается от фруктов и овощей из Украины

С 1 сентября европейские импортеры отказались от закупок некоторых фруктов и овощей из Украины. Ограничение коснулось ввоза яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов ввозимой продукции.

Причиной стала необходимость защиты стран Евросоюза от вредных карантинных организмов.

С этого момента все государства, не входящие в ЕС, должны представить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов.

Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако, сколько времени займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно, пишет «РИА Новости».

Сейчас украинские производители и экспортеры самостоятельно занимаются решением данной проблемы. Если Евросоюз в ближайшее время не отменит своего решения, то это приведет к большим потерям украинских поставщиков.

Ранее Россия запретила импорт некоторых промышленных, сельскохозяйственных товаров из Украины, а также сырья и продовольствия. Принятые ограничительные меры стали ответом на украинские санкции.