Европа отказывается от фруктов и овощей из Украины
С 1 сентября европейские импортеры отказались от закупок некоторых фруктов и овощей из Украины. Ограничение коснулось ввоза яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов ввозимой продукции.
Причиной стала необходимость защиты стран Евросоюза от вредных карантинных организмов.
С этого момента все государства, не входящие в ЕС, должны представить доказательства отсутствия у них перечисленных вредных организмов.
Киев направил Еврокомиссии соответствующие документы, однако, сколько времени займет процедура получения разрешения от Брюсселя, неизвестно, пишет «РИА Новости».
Сейчас украинские производители и экспортеры самостоятельно занимаются решением данной проблемы. Если Евросоюз в ближайшее время не отменит своего решения, то это приведет к большим потерям украинских поставщиков.
Ранее Россия запретила импорт некоторых промышленных, сельскохозяйственных товаров из Украины, а также сырья и продовольствия. Принятые ограничительные меры стали ответом на украинские санкции.
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