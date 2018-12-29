Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

Россия запретила импорт некоторых промышленных, сельскохозяйственных товаров из Украины, а также сырья и продовольствия. Принятые ограничительные меры стали ответом на украинские санкции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление 29 декабря. Список запрещенных для ввоза продуктов пополнили еще 18 видов товаров.

В него вошли пшеница, подсолнечное масло, рыба, шоколад, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, а также обои, бытовая химия и другие. Полный перечень товаров опубликован на сайте правительства.

Москва заявила о готовности снять запрет в случае отмены санкций Киевом.

Украина первой ввела санкции против России в сентябре 2015 года и неоднократно продлевала и расширяла их. В ответ Россия 1 ноября объявила ограничения в отношении 322 физических и юридических лиц, в том числе бывших премьеров Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова и других. 26 декабря 2018 года Украина ввела новые санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов.

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