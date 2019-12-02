На Украине заявили о готовности к переговорам по газу
Следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа может состояться 5 декабря.
Как сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, Киев ожидает подтверждения со стороны РФ даты будущей встречи. По его словам, пока такого подтверждения не поступало.
Также министр сказал, что европейская сторона подтвердила свою готовность к трехсторонней встрече по газу, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» предупредила «Нафтогаз Украины», что фактически перекроет поступление газа 1 января 2020 года. Так будут развиваться события в случае, если сторонам не удастся продлить или заключить новый договор по транзиту газа.
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