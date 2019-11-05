На Украине заявили о готовности к заглушке транзита газа

На Украине заявили о готовности к заглушке транзита газа

фото: Oilcapital.ru

Киев готов к ситуации, при которой транзит российского газа через Украину будет прекращен.

По словам главы министерства энергетики Украины Алексея Оржеля, подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране. Он рассказал, что газ закачан в рекордном количестве.

Также министр сказал, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа, пишет «РИА Новости».

При этом от возможного сокращения транзита российского газа Киев потеряет 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

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