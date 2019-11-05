На Украине заявили о готовности к заглушке транзита газа
Киев готов к ситуации, при которой транзит российского газа через Украину будет прекращен.
По словам главы министерства энергетики Украины Алексея Оржеля, подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране. Он рассказал, что газ закачан в рекордном количестве.
Также министр сказал, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа, пишет «РИА Новости».
При этом от возможного сокращения транзита российского газа Киев потеряет 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!