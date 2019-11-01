На Украине подсчитали потери от сокращения транзита газа

От возможного сокращения транзита российского газа Киев потеряет 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Прогноз предполагает уменьшение транзита с текущих 90 млрд кубометров до 50 млрд в следующем году и до 30 млрд в 2021 году. При этом сценарии, украинская экономика будет ежегодно терять примерно $3 млрд.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце текущего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно, пишет РБК.

Единственным вариантом дальнейших газовых транзитных отношений с Украиной в «Газпроме» считают продление с 1 января 2020 года действующего соглашения. Но для этого должны быть урегулированы все существующие судебные споры.