На Украине возбудили дело из-за приезда поезда в Крым
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прибытия пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь через Керченский мост.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В украинской прокуратуре расценили прибытие поезда в Крым как действия страны-оккупанта, которые нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, пишут «Известия».
Первый пассажирский поезд в Крым прибыл на конечную станцию. Он отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
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