На Украине возбудили дело из-за приезда поезда в Крым

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прибытия пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь через Керченский мост.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В украинской прокуратуре расценили прибытие поезда в Крым как действия страны-оккупанта, которые нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, пишут «Известия».

Первый пассажирский поезд в Крым прибыл на конечную станцию. Он отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.



Читайте нас в мобильном приложении