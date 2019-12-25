Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Первый пассажирский поезд в Крым прибыл на конечную станцию.
Он отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, передаёт «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Он лично проехал в кабине машиниста в первом составе, а затем направился в вагон, где сидели рабочие. Во время поездки Путин отметил, что поезд идет мягче, чем автомобили.
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