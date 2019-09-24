Украине срочно потребовалась морская граница с Россией

«Госгидрография» Украины потребовала от властей начать переговоры с Россией об установлении морской границы. В документе от 2003 года они прописаны не были.

Украинское учреждение предлагает организовать переговоры с участием высших лиц стран в принудительном порядке, пишет РИА Новости.

Ведомство указывает, что без установленной границы на море страна не сможет легально использовать морские ресурсы и реализовывать свои права.

Ранее ведомство инициировало создание режимного района вокруг Крыма для недопуска в порты иностранных и даже российских кораблей. Власти полуострова раскритиковали эту идею, отметив, что у Киева нет денег на данный проект.