Украине срочно потребовалась морская граница с Россией
«Госгидрография» Украины потребовала от властей начать переговоры с Россией об установлении морской границы. В документе от 2003 года они прописаны не были.
Украинское учреждение предлагает организовать переговоры с участием высших лиц стран в принудительном порядке, пишет РИА Новости.
Ведомство указывает, что без установленной границы на море страна не сможет легально использовать морские ресурсы и реализовывать свои права.
Ранее ведомство инициировало создание режимного района вокруг Крыма для недопуска в порты иностранных и даже российских кораблей. Власти полуострова раскритиковали эту идею, отметив, что у Киева нет денег на данный проект.
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