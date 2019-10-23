Украинские бронекатера оказались бесполезны

На Украине пришли к выводу, что малые артиллерийские бронекатера «Гюрза-М» обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками. В связи с этим их применение ограничено только Азовским морем и реками.

По словам заместителя начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко, данное плавсредство не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и выше, пишет «Газета.Ру».

Рыженко отметил, что также неудачной оказалась и концепция бронирования катера - он вышел тяжелым и дорогим, а во время морского боя броня его не спасет. При этом на судно так и не был установлен запланированный противотанковый комплекс.

Напомним, 25 ноября 2018 года произошёл инцидент в Керченском проливе, в ходе которого украинские катера были задержаны. Все 22 моряка и 2 сотрудника СБУ арестованы.