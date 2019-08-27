Украинские моряки опять провоцируют Россию

Украинский малый разведывательный корабль «Переяслав» вошёл в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы штаба командования украинских ВМС Андрей Рыженко.

Также он сказал, что были разные варианты прохода, но украинские моряки пошли рекомендованным путём. Корабль возвращался с учений NATO. На всём протяжении пути его сопровождали российские ВМС, сообщают RT.

Напомним, 25 ноября 2018 года произошёл инцидент в Керченском проливе в ходе которого украинские катера были задержаны. Все 22 моряка и 2 сотрудника СБУ арестованы.