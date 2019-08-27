Украинские моряки опять провоцируют Россию
Украинский малый разведывательный корабль «Переяслав» вошёл в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы штаба командования украинских ВМС Андрей Рыженко.
Также он сказал, что были разные варианты прохода, но украинские моряки пошли рекомендованным путём. Корабль возвращался с учений NATO. На всём протяжении пути его сопровождали российские ВМС, сообщают RT.
Напомним, 25 ноября 2018 года произошёл инцидент в Керченском проливе в ходе которого украинские катера были задержаны. Все 22 моряка и 2 сотрудника СБУ арестованы.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!