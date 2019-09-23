На Украине пообещали не допустить потери территории

На Украине пообещали не допустить потери территории

politeka.net

Украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса. Возвращение неподконтрольных Киеву территорий возможна только в состав унитарной Украины.

«Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», - заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

По его словам, Украина не согласится ни с федерализацией, ни с потерей региона.

При этом помощник президента Украины отметил, что он бы не подписывал минские соглашения в их нынешнем виде, пишут «Известия».

Ранее Украина на заседании контактной группы сорвала выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Таким образом, разведения сил на линии соприкосновения не будет.

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