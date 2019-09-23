На Украине пообещали не допустить потери территории

Украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса. Возвращение неподконтрольных Киеву территорий возможна только в состав унитарной Украины.

«Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», - заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

По его словам, Украина не согласится ни с федерализацией, ни с потерей региона.

При этом помощник президента Украины отметил, что он бы не подписывал минские соглашения в их нынешнем виде, пишут «Известия».

Ранее Украина на заседании контактной группы сорвала выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Таким образом, разведения сил на линии соприкосновения не будет.