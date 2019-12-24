На Украине опасаются невыполнения РФ обещаний по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что Россия не будет выполнять обещания по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».

По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет «очень большим риском». «Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, то получается, что мы отказались от исков без всякого смысла», - сказал Витренко.

Также руководитель «Нафтогаза» добавил, что на данный момент Киев разрабатывает «систему договоров, которые минимизируют или полностью ликвидируют этот риск». При этом он выразил надежду на добросовестную работу со всех сторон и срыва договоренностей не произойдет, пишет РБК.

Ранее Юрий Витренко назвал два условия, при которых украинская компания согласится подписать новый контракт на транзит российского газа и по отказу от новых исковых требований.

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