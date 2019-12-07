Названы требования по транзиту и отзыву исков к «Газпрому»

Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал два условия, при которых украинская компания согласится подписать новый контракт на транзит российского газа и по отказу от новых исковых требований.

По его словам, «Нафтогаз» отзовет свои новые иски на $12 млрд к «Газпрому», если Украина получит газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража, а новый контракт будет долгосрочным и покрывающим все расходы.

Напомним, судебная тяжба между компаниями началась в 2017–2018 годах, когда Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине $2,56 млрд. Кроме этого, «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» на $12 млрд.

Россия, в свою очередь, заявила, что готова продлить истекающий в конце 2019 года контракт с Украиной на транзит газа лишь при условии обнуления всех судебных требований.

27 ноября Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставке газа от 2009 года. Решение по второй важной апелляции, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

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