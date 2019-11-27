«Нафтогаз» празднует победу в споре с «Газпромом»
Суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз».
Таким образом суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года. В соответствии с ним украинской компании была присуждена компенсация в $2,56 млрд путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа, пишет «РИА Новости».
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал это решение «полной победой».
Ранее украинская энергетическая компания «Натфогаз» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.
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