«Нафтогаз» празднует победу в споре с «Газпромом»

Суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз».

Таким образом суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года. В соответствии с ним украинской компании была присуждена компенсация в $2,56 млрд путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа, пишет «РИА Новости».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал это решение «полной победой».

Ранее украинская энергетическая компания «Натфогаз» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.

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