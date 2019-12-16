Владимира Зеленского обвинили в попытке вернуть СССР

Киевские власти обвинили в том, что они хотят вернуть СССР. Так фракция Верховной рады Украины «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко раскритиковала поправки в конституцию о децентрализации власти.

Ранее их внес действующий глава государства Владимир Зеленский. Реформа, по мнению парламентариев, предполагает, что назначенные государственные уполномоченные-префекты на самом деле будут выполнять функции прокуроров.

«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», - заявила депутат фракции Ирина Геращенко. Ее слова передают «Известия».

Ранее Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В Кремле отметили разницу в подходах у бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подходы Владимира Зеленского и Петра Порошенко к ситуации в Донбассе отличаются. Бывший президент Украины «начинал войну» на юго-востоке страны, а действующий пообещал ее закончить.

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