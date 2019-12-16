В Кремле назвали различия в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле отметили разницу в подходах у бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подходы Владимира Зеленского и Петра Порошенко к ситуации в Донбассе отличаются. Бывший президент Украины «начинал войну» на юго-востоке страны, а действующий пообещал ее закончить.

Песков выразил надежду, что обещания Зеленского по поводу мира в Донбассе будут реализованы и украинская власть выполнит свою часть обязательств в рамках Минских соглашений, пишет «РИА Новости».

Во время саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже, Киев и Москва смогли начать диалог, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам президента, на встрече с его коллегой Владимиром Путиным он понял, что стороны смогут договориться.

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