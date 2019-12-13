Подробности переговоров с Путиным раскрыл Зеленский

Во время саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже, Киев и Москва смогли начать диалог, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента, на встрече с его коллегой Владимиром Путиным он понял, что стороны смогут договориться.

«Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет», — сказал Зеленский, отметив, что пожал руку президенту России.

«А как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?» — отметил он.

По словам Зеленского, российский президент произвел на него впечатление непростого человека, сообщают «Известия».

9 декабря во французской столице прошел первый за три года саммит «нормандской четверки», где состоялась долгожданная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам переговоров были сделаны несколько заявлений.

Напомним, отношения между странами были практически разорваны после того, как Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, где 96,77% высказались за вхождение в состав РФ. Украина, США и ряд европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.

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