Новые украинские власти должны воспользоваться теми возможностями, которые открываются со стороны России. Потому что в Европе, наоборот, эти возможности теряются.

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и дает возможность осуществлять транзит, чем нам стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

Как считает Червоненко Киеву не стоит развешивать ярлыки на восточного соседа, а лучше обратить внимание на те возможности, которые создает Москва.

Также экс-чиновник отметил, что перспективы сотрудничества с Западом не такие уж и радужные. Сейчас Польша сократила разрешения для Киева на перевозки в два раза. Он пояснил, что такое решение было принято Варшавой из-за коррупции на Украине, пишет Russia Today.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз на протяжении долгого времени оказывает помощь и поддержку Украине. Но, несмотря на это, никаких изменений в стране не происходит - в ней по-прежнему распространена коррупция, а украинская экономика до сих пор находится под гнетом олигархии. Поэтому усталость накапливается все сильнее.