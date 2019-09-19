Европа накопила усталость от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.



По словам эстонского лидера, Евросоюз на протяжении долгого времени оказывает помощь и поддержку Украине. Но несмотря на это, никаких изменений в стране не происходит - в ней по-прежнему распространена коррупция, а украинская экономика до сих пор находится под гнетом олигархии. Поэтому усталость накапливается все сильнее.



Президент Эстонии уверена, что новой украинской власти нужно продемонстрировать, что «теперь развитие будет идти быстрее».



При этом Кальюлайд считает, что часть государств – членов Европейского союза все равно «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», несмотря на будущие успехи Украины в борьбе с коррупцией, пишет «РИА Новости».



Ранее Кальюлайд заявляла, что Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников. В противном случае Таллин окажется в ситуации, когда с его мнением не будут считаться.