Эстония хочет разговаривать с Россией без посредников

Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников. В противном случае Таллин окажется в ситуации, когда с его мнением не будут считаться.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией», - заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее мнению, благодаря достижению такой самостоятельности союзники и партнеры Эстонии начнут учитывать мнение республики и считаться с ее интересами.

Кальюлайд отметила, что ее недавний визит в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным усилили в этом смысле позиции Эстонии.

При этом эстонский лидер считает, что Европа не должна идти на примирение с Россией из-за ситуации с Крымом и в Донбассе, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.