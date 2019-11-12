На Украине назвали три способа завершить конфликт в Донбассе

Варианты для вывода Украины из состояния вооруженного конфликта назвал певец, лидер партии «Голос» и депутат Верховной рады Святослав Вакарчук.

По мнению Вакарчука, на сегодняшний день есть три варианта для Киева. Вариант первый — начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. При этом депутат сразу оговорился и сказал, что такой путь невозможен, но военные должны быть готовы и к этому.

В качестве второго варианта лидер партии назвал выполнение Минских соглашений и возвращение в связи с этим Донбасса в состав Украины.

Третьим вариантом Вакарчук назвал включение «турбо-режима» в дипломатии, который позволит «нарастить мышцы» украинской армии и экономики и затем вернуть территории. Депутат считает этот путь наиболее болезненным, однако наиболее реалистичным, пишет «РИА Новости».

Ранее украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в состоянии войны из-за Крыма.

Кулеба заявил о готовности «воевать» за полуостров. При этом он уточнил, что украинская сторона будет вести войну в первую очередь «политико-экономическим путем».

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