Возможность ж/д сообщения с Донбассом в Киеве не исключают

Возможность ж/д сообщения с Донбассом в Киеве не исключают

фото: Unian.net

Возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов не исключено.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, пассажирское и грузовое сообщение возможно, осталась инфраструктура, есть автомобильные дороги и железнодорожные пути. Однако необходимо проделать большую работу. При этом есть участки, которые не связаны непосредственно с переходами, все это нужно учесть, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что достичь прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе Киев сможет только при условии, что будет найден формат диалога с Москвой. По его словам необходимо искать способы договориться, а не «плевать в кого-то».

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