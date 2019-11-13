На Украине хотят выйти из «минских соглашений»
Президент Украины Владимир Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным в «нормандском формате», потому что хочет уйти от «минских договоренностей».
По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, «минские договоренности» изначально были кабальными условиями, которые Киев вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцево.
По мнению Арахамии, минские соглашения выгодны России, а не Украине. Альтернативная форма переговоров будет включать «большее количество партнеров с более сильной позицией Киева», пишут «Аргументы недели».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться только в «нормандском формате».
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