Президент Украины Владимир Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным в «нормандском формате», потому что хочет уйти от «минских договоренностей».

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, «минские договоренности» изначально были кабальными условиями, которые Киев вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцево.

По мнению Арахамии, минские соглашения выгодны России, а не Украине. Альтернативная форма переговоров будет включать «большее количество партнеров с более сильной позицией Киева», пишут «Аргументы недели».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться только в «нормандском формате».

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