Владимир Зеленский не может встретиться с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.

По его словам, пока вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться только в двух форматах. Речь идет о встрече «нормандской четверки» или о личном общении с российским лидером, пишет «РИА Новости».

При этом, «Пока мы говорим только о «нормандском формате», — сказал Зеленский.

Со своей стороны, российский МИД заявлял, что без завершения разведения сил в Золотом и Петровском говорить о саммите в «нормандском формате» нецелесообразно, так как он не должен становиться просто встречей ради встречи.

Ранее сообщалось, что Украина хочет вернуть возвращение Крыма в состав страны в повестку встречи в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.