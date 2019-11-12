На Украине готовы к отмене санкций ЕС против России

Украина уже давно готова к тому, что санкции ЕС против России будут сняты. Страна в настоящее время уже готова к любому сценарию.

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, если отмена санкций в отношении Москвы все же произойдет, Киев должен получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Он считает, что в этом и состоит «задача высокой политики». Необходимо чтобы украинская дипломатия была готова к такому развитию событий, пишет «Лента.Ру».

Зарубежные политики и эксперты все чаще высказываются о бесполезности ограничительных мер в отношении РФ. По мнению бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, санкции против России со стороны Евросоюза не достигают своей цели. А введены они были лишь из-за того, что ЕС следует за США.

Читайте нас в мобильном приложении