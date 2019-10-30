Экс-премьер Франции назвал санкции бесполезными

Санкции против России со стороны Евросоюза не достигают своей цели. А введены они были лишь из-за того, что ЕС следует за США.

По мнению бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона (возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах), ошибки в действиях обеих сторон привели к кризису на Украине и к новой холодной войне.

Однако европейцы зря следуют за политикой Вашингтона, потому что из-за этого они не могут видеть, что, «когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим».

Политик уверен, что Европа должна оставаться единой. Однако сейчас она идет по пути разделения и поворота каждого к своему маленькому государству, пишет «РИА Новости».

Россияне от введенных продовольственных санкций ежегодно суммарно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Об этом сказано в исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.