Впервые посчитаны потери каждого россиянина от продэмбарго

Россияне от введенных продовольственных санкций ежегодно суммарно теряют 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Об этом сказано в исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.

Специалисты изучили эффект от эмбарго, объявленного правительством в 2014 году. Оказалось, что потери потребителей составляют 3 тыс. рублей на каждого гражданина в год.

По оценкам авторов, большинство продуктов из санкционного списка заменить не удалось. Исключение составили птица, свинина и помидоры – за счет внутреннего производства цены на них упали ниже уровня 2013 года, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, санкции, запрещающие импорт ряда товаров, ввели в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры со стороны Евросоюза, США и других стран. В России ожидали, что ограничение будет способствовать импортозамещению и развитию отечественного производства. В июне 2019 года президент России Владимир Путин продлил эмбарго еще на год.