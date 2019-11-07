Украина временно закрыла КПП на границе с Крымом

С 7 ноября пункт пропуска «Каланчак» временно прекратил работу из-за действий с украинской стороны.

Ранее сообщалось о начале ремонтных работ на украинском пункте, пропуска расположенном на границе с Крымом.

Пограничники Крыма в связи с этим рекомендуют планирующим поездки учитывать сложившуюся ситуацию. Остальные пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что первые пассажиры смогут попасть в Крым на поезде уже в ближайшие два месяца. Перевозчиком выступит компания «Гранд Сервис Экспресс», сообщает пресс-служба Минтранса РФ.