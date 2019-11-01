Минтранс назвал сроки запуска поездов в Крым
Первые пассажиры смогут попасть в Крым на поезде уже в ближайшие два месяца. Перевозчиком выступит компания «Гранд Сервис Экспресс», сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как отмечается в пресс-релизе, с инициативой обслуживать маршруты Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь выступила сама компания. Она специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе между Москвой и Петербургом.
Как уточнили в ведомстве, поезда будут запущены сразу после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Ранее по Крымскому мосту проехал тепловоз в тестовом режиме. Путь поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут.
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