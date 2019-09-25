По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал тепловоз в тестовом режиме. Путь поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут.
Первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ.
В настоящий момент на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Технологические железнодорожные составы уже пересекали пролив. На полуостров с их помощью доставляют материалы и конструкции, необходимые для достройки железнодорожного подхода к мосту, пишет ТАСС.
Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом ранее сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.
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