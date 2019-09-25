По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал тепловоз в тестовом режиме. Путь поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут.

Первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ.



В настоящий момент на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.

Технологические железнодорожные составы уже пересекали пролив. На полуостров с их помощью доставляют материалы и конструкции, необходимые для достройки железнодорожного подхода к мосту, пишет ТАСС.

Как и обещали, движение поездов по Крымскому мосту начнётся в конце года. Об этом ранее сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.