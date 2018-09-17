Украина войдёт в состав России

Анатолий Вассерман предрёк кардинальные перемены в жизни соседнего государства.

Российский эрудит, журналист и публицист Анатолий Вассерман ответил на эксклюзивные вопросы корреспондента медиа-издания «Русская Планета» на тему проблем Украины и России, а также их совместного будущего.

Один из вопросов корреспондента был относительно политической целостности Украины - может ли сложиться такая ситуация, при которой Украина станет пророссийской?

Анатолий Вассерман ответил:

«Когда станет Юго-Западным федеральным округом Российской Федерации. «Украинство» изначально придумано как антирусский способ отторжения части русского народа от остальной России».

Вторым вопросом корреспондента заключался в том, какое государство, по мнению Анатолия Вассермана, является главным союзником России?

«В стратегическом плане никакое. В рамках рыночного мышления союзники бывают только на время случайного совпадения интересов», - ответил эрудит.

Ответы были даны в рамках беседы для спецпроекта «Русской Планеты» - «Семь вопросов для Анатолия Вассермана».