Украина увеличивает расходы на оборону и безопасность

Кабинет министров Украины заложил в проект бюджета на 2020 год 245,8 млрд гривен на безопасность и оборону страны, то есть $9,9 млрд.

Это на 16,1%, или на 33,8 млрд гривен, больше, чем было выделено в 2019 году.

«Сферы безопасности и обороны являются приоритетными для правительства Украины», сообщила на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что безопасность Украины под контролем. Вашингтон восстановил всю военную помощь Украине.

Как сообщили в администрации президента США, финансовая помощь по линии Госдепартамента и Пентагона восстановлена полностью. Это около $250 млн от военного ведомства.