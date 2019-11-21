Украина составила список украденного с вернувшихся кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил список «украденного» оборудования с возвращенных Россией кораблей. В нем перечислены радиостанции, огнетушители, кухонные плиты, унитазы и другое.

По данным Матиоса, разбиты установленные на судах системы распознавания и вооружения. Утверждается, что украдены станции космической связи, радиолокационные станции. Прокуроры указывают на пропажу боеприпасов, надувной моторной лодки, плота, осветительных приборов, вытяжки, запчастей и документов.

На катере «Бердянск» пробиты бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель, передает Lenta.ru. Составленный перечень может быть использован в международных судах, подчеркнул Матиос.

Накануне на Украине заявили, что на возвращенных украинских кораблях пропали розетки, унитазы и плафоны, а суда «угробили». Российский генерал заявил, что украинская сторона могла охранять суда самостоятельно.

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