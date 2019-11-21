Российский генерал ответил на пропажу унитазов с украинских кораблей

Бывший командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев ответил командующему ВМС Украины Игорю Воронченко, по словам которого, возвращенные украинские корабли находятся в плохом состоянии.

Российская сторона якобы сняла с судов различные предметы, в том числе унитазы. «Я считаю, они должны показать первоначальный вид кораблей, когда российская сторона их изъяла, и сейчас — всё познается в сравнении, а просто так говорить можно что угодно», — сказал Валуев.

По словам адмирала, в случае необходимости украинская сторона могла договориться с Москвой, оставить свою вахту и охранять корабли, пишут «Известия».

Как сообщалось ранее, Россия «угробила» задержанные в Керченском проливе украинские корабли. На них демонтированы розетки, плафоны и унитазы.

Об этом сказал командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. По его словам, корабли буксируют в сторону Одессы, но их скорость очень маленькая.

Корабли не могут идти своим ходом, так как «россияне их угробили». Воронченко пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы к кораблям, пишет РБК.

Напомним, два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» задержали 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России в Крыму. Были арестованы 24 моряка. Позже украинских военных отпустили по обмену заключенными между странами. 18 ноября Россия передала Украине военные суда.

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