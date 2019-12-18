Украина решила вычеркнуть из конституции спецстатус Севастополя

Упоминание о «специальном статусе» Севастополя предложили убрать из конституции Украины. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Верховную раду.

Инициатор закона «О внесении изменений в конституцию Украины» – президент страны Владимир Зеленский. В действующей редакции написано о специальном статусе Севастополя наряду с Киевом. В новой редакции упоминания о Севастополе нет, пишет РИА Новости.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что не собирается голосовать за законопроект.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», - заявил он.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам референдума. Севастополь после присоединения получил статус города федерального значения.

Ранее сообщалось, что расходы российского бюджета на социально-культурную сферу Севастополя за год увеличились на миллиард рублей.

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