Севастополь беспощадно поглощает федеральный бюджет России
Бюджетные расходы на отрасли социально-культурной сферы Севастополя за семь месяцев увеличились на миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На социальные программы города в 2018 году потрачено 7,7 млрд рублей.
Больше всего средств из этой суммы направили на образование – 3,2 млрд рублей. Расходы на социальную политику составили 2,7 млрд рублей.
Около половины из них направлены на социальную поддержку населения Севастополя, остальная часть на страховые взносы на обязательное медицинское страхование (более 1 млн рублей).
На здравоохранение за семь месяцев потратили 804 млн рублей, а на культуру и спорт 420 млн рублей и 272 млн рублей соответственно, передает «Федерал Пресс».
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