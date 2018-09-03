Севастополь беспощадно поглощает федеральный бюджет России

Бюджетные расходы на отрасли социально-культурной сферы Севастополя за семь месяцев увеличились на миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На социальные программы города в 2018 году потрачено 7,7 млрд рублей.

Больше всего средств из этой суммы направили на образование – 3,2 млрд рублей. Расходы на социальную политику составили 2,7 млрд рублей.

Около половины из них направлены на социальную поддержку населения Севастополя, остальная часть на страховые взносы на обязательное медицинское страхование (более 1 млн рублей).

На здравоохранение за семь месяцев потратили 804 млн рублей, а на культуру и спорт 420 млн рублей и 272 млн рублей соответственно, передает «Федерал Пресс».