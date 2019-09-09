Украина пытается заставить Крым не голосовать на выборах

МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму. С результатами голосования власти заранее не согласны.

Украина не будет учитывать результаты выборов в Крыму. В Киеве их назвали «юридически ничтожными».

МИД страны призвало иностранные государства усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова, передает «Коммерсант».

Правда, в России не будут считаться с мнением соседа. По словам главы крымского избиркома Михаила Малышева, это обычная реакция, чтобы напомнить о себе.

8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Местом голосования стал избирательный участок №2151 в Гагаринском районе столицы, он расположен в новом здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.