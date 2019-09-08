Путин выбрал своего кандидата на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Местом голосования стал избирательный участок №2151 в Гагаринском районе столицы, он расположен в новом здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

После голосования, он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты, пишет «РИА Новости».

8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ранее в Москве более 19 тыс. человек воспользовались возможностью досрочно проголосовать на выборах в Мосгордуму. Это почти на 10 тыс. человек меньше, чем на прошлом голосовании – 5 лет назад.