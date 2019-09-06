Досрочно на выборах проголосовали 19 тысяч москвичей

В Москве более 19 тыс. человек воспользовались возможностью досрочно проголосовать на выборах в Мосгордуму. Это почти на 10 тыс. человек меньше, чем на прошлом голосовании – 5 лет назад.



Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, данные о 19 тыс. - на утро пятницы.



Ранее Венедиктов говорил, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек, пишет «РИА Новости».

Теперь москвичи могут заранее проголосовать не только в будни, но и в воскресенье. Открылись участки в столице 28 августа.



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

В преддверии голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи. Теперь выплаты составят 19,5 тысячи рублей