Досрочно на выборах проголосовали 19 тысяч москвичей

Досрочно на выборах проголосовали 19 тысяч москвичей

ru-polit.livejournal.com

В Москве более 19 тыс. человек воспользовались возможностью досрочно проголосовать на выборах в Мосгордуму. Это почти на 10 тыс. человек меньше, чем на прошлом голосовании – 5 лет назад.

Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, данные о 19 тыс. - на утро пятницы.

Ранее Венедиктов говорил, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек, пишет «РИА Новости».

Теперь москвичи могут заранее проголосовать не только в будни, но и в воскресенье. Открылись участки в столице 28 августа.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

В преддверии голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи. Теперь выплаты составят 19,5 тысячи рублей

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Теги:
Места: Москва
События: выборы
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