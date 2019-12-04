Украина продлила антироссийские санкции на год

Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин на импортируемые российские товары.

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — написал депутат парламента Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Кабмин Украины в декабре 2015 года одобрил два постановления — об отмене зоны свободной торговли (ЗТС) с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров.

В ответ Россия для защиты своего рынка с января 2016 года также приостановила договор о ЗСТ с Украиной и ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует против стран, которые поддержали антироссийские санкции, пишет «Лента.Ру».

Украина уже давно готова к тому, что санкции ЕС против России будут сняты. Зарубежные политики и эксперты все чаще высказываются о бесполезности ограничительных мер в отношении РФ.

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