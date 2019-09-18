Западу сложно поддерживать антироссийские санкции

Одним из признаков смягчения антироссийских санкций является восстановление российской делегации в ПАСЕ. Западным странам все сложнее поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы.



«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее, они наносят вред российской экономике», считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.



Отход от ограничительных мер министр увидел и в призывах к возвращению России в «Большую восьмерку».

При этом Вадим Пристайко уверен, что Украина не останется в одиночестве и вместе с западными партнерами надеется, что удастся внести изменения, которые, принесут больше эффективности, пишет ТАСС.

Напомним, Крым стал российским регионом после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого 97 процентов жителей высказались за присоединение к России.

С тех пор Европа регулярно продлевает ограничения в отношении России. Последний раз санкции были продлены сроком до 31 января 2020 года. Эти ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.