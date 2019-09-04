Индивидуальные санкции против России продлил Евросоюз

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций против физических и юридических лиц.

Постпреды решили продлить действие ограничений «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По информации «Интерфакса», на следующей неделе будет принято официальное решение Совета ЕС. После этого ограничения вступят в силу сроком на шесть месяцев.

Напомним, Крым стал российским регионом после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого 97 процентов жителей высказались за присоединение к России.

С тех пор Европа регулярно продлевает ограничения в отношении России. Последний раз санкции были продлены сроком до 31 января 2020 года. Эти ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.