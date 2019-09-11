Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, который начался при Петре Порошенко. Пауза, возможно, произошла из-за того, что команде президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого.

В ноябре 2018 года тогда еще глава МИД Украины Павел Климкин пообещал разрыв очередной партии из примерно 40 соглашений. Но за время, которое прошло с того момента ни один документ денонсирован не был. Такая же ситуация с договорами, участницей которых украинская сторона является в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Возможно, команда нового президента Владимира Зеленского пока занята более важными делами. В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.

Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.

Как отметил Сергей Аксенов, Киеву давно следует признать простую истину - Крым является неотъемлемой частью России.

Аксенов также посоветовал Зеленскому самостоятельно спросить у крымчан, хотят ли они возвращаться под власть Киева.