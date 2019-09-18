Украина предложит России заключить контракт по газу на 10 лет
Украина собирается предложить России 10-летний контракт на транзит газа. Его обсудят 19 сентября на встрече при участии Евросоюза в Брюсселе.
Об этом сообщил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Проект договора предусматривает минимальный объем поставок в 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 90 млрд.
Оржель уточнил, что аналогичные условия ранее предлагал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович и Украина полностью поддержала его позицию.
«Мы полностью поддерживаем эту позицию - 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет», - цитирует Оржеля ТАСС.
Напомним, контракт на поставку российского газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. «Газпром» предлагал пролонгировать его на год.
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