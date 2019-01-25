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Украина «перехитрила себя» в договоре с РФ по транзиту газа

Украина «перехитрила себя» в договоре с РФ по транзиту газа

Россия не успеет достроить газопровод «Северный поток-2» до окончания контракта с Украиной на транзит газа в Европу и будет вынуждена заключить новое соглашение. Об этом заявила замглавы украинского Минэнерго Наталья Бойко.

Действующий договор истекает в конце 2019 года. Киев выступает против пролонгации соглашения. Российская сторона предложила обсудить договор в мае.

«До 1 января 2020 года россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и дорогой «Северный поток-2». Однако им все равно придется как-то транспортировать свой газ в Европу», - заявила она.

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко считает, что Киев ослабил свою позицию и напомнил, что украинцам следовало разделить добычу газа от обслуживания газотранспортной системы, представив нового оператора ГТС. Он называет проект «Северный-поток-2» реальным, несмотря на угрозы со стороны Штатов.

«Только, извините меня, «космонавты» могут поставить под сомнение сегодня то, что он реально будет», - отметил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кучеренко призвал Украину настроиться на майские переговоры. «Они хотели всех перехитрить, в результате - значительно ослабили позицию Украины», - заключил он.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что из-за договора, заключенного в 2009 году, компания понесла убытки в размере 32,1 млрд долларов. Глава российского Минэнерго Александр Новак в конце 2018 года говорил, что Европа продолжит получать газ из России независимо от заключенного с Украиной соглашения.

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Теги:
События: газ
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