Украина планирует расширить санкции против России
Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции против России из-за «длительной вооруженной агрессии». Более того, Киев хочет предложить США и Евросоюзу также ввести ограничения против Москвы, Донецка и Луганска.
Кабмин вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер сроком на три года.
Отмечается, что санкции будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, пишет «ТАСС».
Ранее кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин на импортируемые российские товары.
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