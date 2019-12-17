Украина планирует расширить санкции против России

Украина планирует расширить санкции против России

фото: Golos.ua

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции против России из-за «длительной вооруженной агрессии». Более того, Киев хочет предложить США и Евросоюзу также ввести ограничения против Москвы, Донецка и Луганска.

Кабмин вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер сроком на три года.

Отмечается, что санкции будут применяться в отношении организаций, зарегистрированных как в России, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, пишет «ТАСС».

Ранее кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин на импортируемые российские товары.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!