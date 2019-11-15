Украина ответила на слова Путина о транзите газа

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал о том, что выступление президента РФ Владимира Путина на тему обновления законодательства Украины в области энергетики «фактически корректно».

По словам Коболева, Украина на самом деле обновит энергетическое законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что компания не откажется от претензий к «Газпрому» в суде, пишет РБК.

Ранее Владимир Путин заявил, что очередной иск «Нафтогаза» лишь усугубляет ситуацию и повышает риск прекращения транспортировки российского газа через территорию Украины. По словам президента, Россия готова обсуждать различные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе по транзиту, а также по прямым поставкам газа на Украину по ценам ниже реверсных.

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