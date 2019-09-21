Украина отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за нарушений организацией ее собственных принципов.

Сейчас внимание украинской стороны сосредоточится на проведении консультаций с другими членами Совета Европы, чтобы «разработать план возвращения доверия к ПАСЕ».

«Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента», — приводит слова руководителя комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос ПАСЕ «является сегодня самым сложным» в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.

Напомним, 26 июля была принята резолюция, которая вернула российской делегации в ПАСЕ полномочия в полном объеме.

В ней члены ассамблеи потребовали от России выплатить все положенные взносы в бюджет Совета Европы, освободить задержанных осенью прошлого года украинских моряков, а также содействовать в привлечении ответственности виновных в катастрофе малазийского Боинга, расследовать убийство политика Бориса Немцова и «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)».