Украина минирует зону отвода сил в Донбассе
Украинские военные в районе населённого пункта Петровское заложили 16 мин. Именно здесь уже 4 ноября должно пройти разведение сил и средств.
По словам представителей ДНР, украинские военные также обстреляли беспилотник ОБСЕ в этом же районе.
Что же касается мин, то Киев не остановился на закладке 16 мин в населённом пункте. Военные также установили 200 противотанковых мин вдоль дороги между пунктами Николаевка и Докучаевск, пишет «РИА Новости».
Тем временем в Киеве периодически митингуют против разведения сил и средств на линии соприкосновения с Донбассом.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!