Украина минирует зону отвода сил в Донбассе

Украинские военные в районе населённого пункта Петровское заложили 16 мин. Именно здесь уже 4 ноября должно пройти разведение сил и средств.

По словам представителей ДНР, украинские военные также обстреляли беспилотник ОБСЕ в этом же районе.

Что же касается мин, то Киев не остановился на закладке 16 мин в населённом пункте. Военные также установили 200 противотанковых мин вдоль дороги между пунктами Николаевка и Докучаевск, пишет «РИА Новости».

Тем временем в Киеве периодически митингуют против разведения сил и средств на линии соприкосновения с Донбассом.