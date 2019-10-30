Активисты митингуют в Киеве против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошел митинг. Активисты собрались с требованием прекратить разведение сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
Акция националистов под названием «Ни шагу назад» собрала около 500 человек. Митингующие пришли с флагами Украины и скандировали лозунги с критикой в адрес Владимира Зеленского. Они называют разведение сил отступлением украинских войск и сдачей позиций. Националисты обещают собирать подобные митинги ежедневно, пишет РБК.
Ранее глава МИД Украины Вадима Пристайко заявил, что разведение в Золотом стартовало с 29 октября.
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